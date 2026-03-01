T20 World Cup 2026: वेस्टइंडीज के कोच ने भारत के इस खिलाड़ी से बचके रहने की दी चेतावनी, अभिषेक शर्मा नहीं इसे मानते हैं नंबर 1 प्लेयर!

पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम का स्कोर 83/7 हो गया था, लेकिन होल्डर और शेफर्ड की शानदार साझेदारी ने टीम को 176 तक पहुंचाया। इससे पता चलता है कि वेस्टइंडीज की बैटिंग कितनी गहरी है। वहीं शिमरोन हेटमायर नंबर 3 पर शानदार खेल रहे हैं। सैमी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वह अब बहुत मैच्योर और शांत होकर खेल रहे हैं, जिससे टीम को काफी भरोसा मिलता है। वेस्टइंडीज पिछले 10 सालों से सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है। सैमी का लक्ष्य इस बार उस सूखे को खत्म करना है।