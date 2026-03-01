1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Iran–Israel war: ईरान के हमलों से डरा इंग्लैंड का यह दिग्गज क्रिकेटर, प्रधानमंत्री से कहा – क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं?

इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो दुबई में फंस गए हैं। बेयरस्टो यहां इंग्लैंड लायंस टीम की कोचिंग में व्यस्त थे, लेकिन मौजूदा हालात ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। फ्लाइट कैंसिल होने और एयरस्पेस बंद होने के कारण वे फिलहाल स्वदेश नहीं लौट पा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 01, 2026

England announce playing XI vs Nepa

इंग्लैंड क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Iran–Israel war: इजरायल और यूएस ने ईरान पर हमला किया है। जिसके बाद तीनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इजरायल और अमरीकी आर्मी ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में मिसाइलें दागी हैं। जिसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी और दुबई, कतर की राजधानी दोहा और सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर मिसाइल हमले किए।

हमलों के चलते एयरस्पेस बंद हुए

इन हमलों के बाद पूरे गल्फ क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। कई देशों ने अपने एयरस्पेस पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस भू-राजनीतिक संकट का असर खेल जगत पर भी पड़ा है। इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो दुबई में फंस गए हैं। बेयरस्टो यहां इंग्लैंड लायंस टीम की कोचिंग में व्यस्त थे, लेकिन मौजूदा हालात ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। फ्लाइट कैंसिल होने और एयरस्पेस बंद होने के कारण वे फिलहाल स्वदेश नहीं लौट पा रहे हैं।

जॉनी बेयरस्टो दुबई में फंसे

शनिवार को यूनाइटेड किंगडम (UK) के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे ईरान को लेकर ब्रिटेन का रुख स्पष्ट कर रहे थे। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए बेयरस्टो ने कमेंट किया, "क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं?"

मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ गया है

इजरायल और यूएस के ईरान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ गया है, जिसके बाद तेहरान ने रेड सी और गल्फ ऑफ अदन में जहाजों और शिपिंग इंटरेस्ट पर हमला करने की धमकी दी है। हमलों की संभावना ने पूरे इलाके में यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचने के लिए हवाई यात्रा में रुकावट डाली है।

दुबई एयरपोर्ट ने अगली सूचना तक सभी ऑपरेशन पहले ही रोक दिए हैं, जबकि भारत से यूरोप और अफ्रीका जाने वाली फ्लाइट्स में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल हुई हैं क्योंकि वे दुबई और गल्फ रीजन से होकर गुजरती हैं।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान के लिए विलेन बने कप्तान दासुन शनाका, मैच हारकर भी श्रीलंका ने जीता फैंस का दिल
क्रिकेट
Pakistan vs Sri Lanka

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

01 Mar 2026 08:00 am

Published on:

01 Mar 2026 07:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Iran–Israel war: ईरान के हमलों से डरा इंग्लैंड का यह दिग्गज क्रिकेटर, प्रधानमंत्री से कहा – क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

Iran Israel Conflict Latest Updates

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भड़के पाकिस्तानी कप्तान, बिना नाम लिए ऐसे साधा बाबर आजम पर निशाना, इनपर फोड़ा ठीकरा

Eng vs Pak Match Highlights
क्रिकेट

पाकिस्तान के लिए विलेन बने कप्तान दासुन शनाका, मैच हारकर भी श्रीलंका ने जीता फैंस का दिल

Pakistan vs Sri Lanka
क्रिकेट

बीच मैच में पाकिस्तान की टूट गई उम्मीदें, टी20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (फोटो- IANS)
क्रिकेट

ईरान-इजराइल जंग के बीच T20 वर्ल्डकप को लेकर बड़ा अपडेट, ICC को अचानक बनाना पड़ा इमरजेंसी प्लान

Team India
क्रिकेट

ओपनर्स के दम पर पाकिस्तान ने किया टी20 वर्ल्डकप में बड़ा कारनामा, जगा दी सेमीफाइनल की उम्मीद

Sahibzada farhan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.