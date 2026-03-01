Iran–Israel war: ईरान के हमलों से डरा इंग्लैंड का यह दिग्गज क्रिकेटर, प्रधानमंत्री से कहा – क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं?

इन हमलों के बाद पूरे गल्फ क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। कई देशों ने अपने एयरस्पेस पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस भू-राजनीतिक संकट का असर खेल जगत पर भी पड़ा है। इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो दुबई में फंस गए हैं। बेयरस्टो यहां इंग्लैंड लायंस टीम की कोचिंग में व्यस्त थे, लेकिन मौजूदा हालात ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। फ्लाइट कैंसिल होने और एयरस्पेस बंद होने के कारण वे फिलहाल स्वदेश नहीं लौट पा रहे हैं।