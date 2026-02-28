पाकिस्तान के लिए विलेन बने कप्तान दासुन शनाका, मैच हारकर भी श्रीलंका ने जीता फैंस का दिल

T20 World Cup Pak-Sri Match Update: शनिवार को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस सुपर-8 मुकाबले में कहानी कुछ ऐसी घटी कि जीतकर भी पाकिस्तान हारता हुआ नजर आया, और श्रीलंका हारकर भी जीत गया। जी हां, दासुन शनाका की अगुआई में श्रीलंका की टीम ने 213 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए आख़िरी गेंद तक मुकाबले को जिंदा रखा। पाकिस्तान ने भले ही 5 रनों से मैच जीत लिया हो, लेकिन सेमीफाइनल की टिकट उसकी जेब से फिसलकर सीधे न्यूजीलैंड की झोली में जा गिरी। दूसरी ओर, श्रीलंकाई खिलाड़ियों का जज़्बा, जुझारूपन और आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा देखकर दर्शक वाह-वाह करते नहीं थके। पाक गेंदबाज जहां दबाव में दिखे, वहीं शनाका और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ जीत-हार का खेल नहीं, दिल जीतने का भी नाम है।