ओपनर्स के दम पर पाकिस्तान ने किया टी20 वर्ल्डकप में बड़ा कारनामा, जगा दी सेमीफाइनल की उम्मीद

T20 World Cup 2026, PAK vs SL: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के 50वें मुकाबले में पाकिस्तान ने फखर जमान और साहिबजादा फरहान की शानदार साझेदारी के दम पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में श्रीलंका के खिलाफ जीत के लिए 213 रन का टारगेट रखा है। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 212 बनाए, जो उनका टी20 वर्ल्डकप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ 201 रन का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज था। अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को यह मैच कम से कम 65+ रनों के अंतर से जीतना होगा।