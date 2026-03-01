जम्मू-कश्मीर बनी नई चैंपियन, मुंबई सबसे ज्यादा बार जीत चुकी है खिताब, देखें चैंपियंस की लिस्ट

रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934-35 में हुई थी। शुरुआत में इसे "क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया" के नाम से जाना जाता था। दूसरे सीजन (1935-36) से पहले इसका नाम बदलकर रणजी ट्रॉफी कर दिया गया। यह नाम कुमार श्री रणजीतसिंहजी के सम्मान में रखा गया, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय थे। यह ट्रॉफी पटियाला के तत्कालीन महाराजा ने दान की थी। पहला रणजी मैच 4 नवंबर 1934 को मद्रास (अब तमिलनाडु) और मैसूर (अब कर्नाटक) के बीच खेला गया था। इस टूर्नामेंट के 2025-26 सीजन में 'इलाइट कैटेगरी' की 32 और 'प्लेट कैटेगरी' की 6 टीमों समेत कुल 38 टीमों ने हिस्सा लिया। 2020-21 को छोड़कर, जब कोविड-19 के कारण टूर्नामेंट रद्द हुआ, यह प्रतियोगिता अपनी शुरुआत के बाद से हर साल खेली जाती रही है।