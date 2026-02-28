वेस्टइंडीज के 2 खिलाड़ियों की वजह से जब रोए थे भारतीय फैंस! सेमीफाइनल से कर दिया था टीम इंडिया को बाहर

लेकिन इसके बाद मैच ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारतीय फैंस के खचाखच भरे स्टेडियम में टीम इंडिया को पलड़ा भारी लग रहा था। यहां से किसी ने भी वेस्टइंडीज की जीत की उम्मीद नहीं की थी लेकिन लेंडल सिमंस और जॉनसन चार्ल्स ने पारी को संभालते हुए भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। चार्ल्स और सिमंस ने मिलकर वेस्टइंडीज को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। बचा हुआ काम लेंडल सिमंस ने आंद्रे रसेल के साथ मिलकर कर दिया। सिमंस ने नाबाद 82 रन की पारी खेली, तो रसेल ने 20 गेंदों में 43 रन ठोक दिए। वेस्टइंडीज ने यादगार जीत दर्ज की और भारत का फाइनल खेलने का सपना तोड़ दिया।