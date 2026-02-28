28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

IND vs WI: ‘करो या मरो’ मुकाबले में होगी बारिश? दांव पर सेमीफाइनल का टिकट, जानें कोलकाता के मौसम का हाल

India vs West Indies, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का आखिरी मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। कोलकाता के ईडेन गार्डेंस में खेला जाने वाला यह मैच दोनों टीमों के लिए &#8216;करो या मरो&#8217; मुक़ाबला है। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वह सीधे [&hellip;]

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 28, 2026

IND vs WI

कोलकाता का ईडेन गार्डेंस मैदान (photo - IANS)

India vs West Indies, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का आखिरी मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। कोलकाता के ईडेन गार्डेंस में खेला जाने वाला यह मैच दोनों टीमों के लिए 'करो या मरो' मुक़ाबला है। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वह सीधे सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी।

जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार जीत

टीम इंडिया ने सुपर-8 राउंड का आगाज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार के साथ किया था। प्रोटियाज टीम के खिलाफ मिली 76 रनों की बड़ी हार से भारतीय टीम के नेट रन रेट पर भी बुरा असर पड़ा था। हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ 26 फरवरी को खेले गए मुकाबले में सूर्या की सेना ने शानदार वापसी की थी। भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को एकतरफा अंदाज में 72 रनों से हराया था।

अभिषेक शर्मा फॉर्म में लौटे

बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा बेहतरीन लय में दिखाई दिए थे और उन्होंने टूर्नामेंट में अपना पहला अर्धशतक जमाया था। वहीं, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बल्ले से अहम योगदान दिया था। भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 24 रन देकर 3 विकेट निकाले थे, जबकि वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी दमदार प्रदर्शन किया था।

दूसरी ओर, सुपर-8 राउंड के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 107 रनों से रौंदने के बाद वेस्टइंडीज को साउथ अफ्रीका के हाथों 9 विकेट की करारी हार झेलनी पड़ी थी। टीम के गेंदबाज 177 रनों के लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रहे थे। वहीं, कैरेबियाई टीम का टॉप ऑर्डर भी बुरी तरह से विफल रहा था। जेसन होल्डर ने 31 गेंदों में 49 रनों की दमदार पारी खेली थी, तो रोमारियो शेफर्ड ने 37 गेंदों में 52 रन बनाए थे।

टी20 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से 19 मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। वहीं, वेस्टइंडीज ने 10 मैच जीते हैं। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है।

कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। ग्राउंड पर बढ़िया बाउंस होने की वजह से गेंद बल्ले पर काफी अच्छे से आती है। हालांकि, शुरुआती ओवर्स के बाद स्पिन गेंदबाजों को भी पिच से मदद मिलती है। ईडन गार्डन्स में पहली पारी का औसतन स्कोर 161 रन रहा है। वहीं, दूसरी पारी में औसत स्कोर 139 रन है।

कोलकाता के मौसम का हाल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले अहम मुकाबले में बारिश होने की आशंका न के बराबर है। रविवार को यहां का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी। यानी फैंस को पूरे 40 ओवरों का रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है।

