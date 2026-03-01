SL vs PAK: श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, बाबर टीम से बहार, सेमीफ़ाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को 65 रन से जीतना होगा मैच

Pakistan vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 50वां मुक़ाबला श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसका मतलब अगर पाकिस्तान को सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई है तो यह मैच उन्हें 65 या उससे ज्यादा रनों से जीतना होगा।