IND vs WI Playing XI Prediction: भारतीय टीम ने इस हफ्ते की शुरुआत में जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत के साथ शानदार वापसी की और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। अब टीम इंडिया का सामना वेस्टइंडीज जैसे मजबूत टीम से है और सेमीफाइनल की जगह दांव पर है। भारत और वेस्टइंडीज दोनों को दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा है, जबकि जिम्बाब्वे के खिलाफ दोनों ने 250 से ज्यादा रन बनाए हैं। अब दोनों के बीच करो या मरो का मुकाबला रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा।