अगर हम जीत जाते तो… सेमीफाइनल का टिकट हाथ से फिसलने पर कुछ इस तरह छलका मिचेल सेंटनर का दर्द

इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शुक्रवार को न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। सुपर-8 राउंड के इस मुकाबले में इंग्लिश टीम एक समय पर हार की तरफ बढ़ रही थी और कीवी टीम सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई करती नजर आ रही थी, लेकिन अंत में विल जैक्स और रेहान अहमद ने सिर्फ 16 गेंदों में 44 रनों की अटूट साझेदारी करते हुए बाजी को पलट दिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपने इन दोनों बल्लेबाजों की जमकर सराहना की तो वहीं, न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान मिचेल सेंटनर काफी निराश नजर आए। उन्‍होंने कहा कि अगर हम जीत जाते तो यह आसान हो जाता।