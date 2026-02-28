पिता के निधन से भारी दर्द में हैं रिंकू सिंह, क्या वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेंगे अहम मैच! आई बड़ी अपडेट

भारतीय टीम रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक करो या मरो मैच खेलने उतरेगी। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए कप्तान सूर्या की अगुआई वाली टीम को हर हाल में कैरेबियाई खिलाड़ियों को हराना होगा। सुपर-8 के पहले मुकाबले में भारत को दक्षिण अफ्रीका से हार मिली थी। लेकिन उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम ने शानदार वापसी करते हुए 72 रन की बड़ी जीत दर्ज की। अब सबकी नजरें इस अहम मुकाबले पर टिकी हैं कि भारत आगे बढ़ पाएगा या नहीं।