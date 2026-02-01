IPL 2026 से पहले ऋभभ पंत ने दिखाई लखनऊ सुपरजायंट्स की नई जर्सी, इस बार सबसे अलग

पिछली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18वें सीजन में जाकर अपना पहला खिताब जीता था। वहीं ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 14 में से सिर्फ 6 मैच जीते, जबकि 8 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से टीम सातवें स्थान पर रही। आईपीएल 2024 में भी लखनऊ सुपर जायंट्स का हाल कुछ ऐसा ही रहा था। टीम ने 14 में से 7 मुकाबले जीते और 7 में हार झेली, जिसके कारण वह सातवें स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ से बाहर हो गई थी।