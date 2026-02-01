लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में भिडेंगे भारत-इंग्लैंड? इस समीकरण ने बढ़ा दिया T20 वर्ल्डकप का रोमांच

डरबन 2007 (सुपर-8)

भारत ने 18 रन से जीत दर्ज की। 19 सितंबर 2007 को खेले इस मुकाबले में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगातार छह छक्के ठोके और टी20 क्रिकेट को हमेशा के लिए बदलकर इतिहास रच दिया था। युवराज ने मात्र 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते हुए कुल 16 गेंदों में 58 रन बनाए। भारत ने 218/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया और जवाब में इंग्लैंड 200/6 पर रुक गया।



लंदन 2009 (सुपर-8)

इंग्लैंड ने 3 रन से जीता। 14 जून 2009 को लॉर्ड्स में खेले इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने 153/7 बनाए, जिसमें केविन पीटरसन ने 46 रन बनाए। जवाब में भारत 150/5 पर सिमट गया। एमएस धोनी (30*) और यूसुफ पठान (33*) की आखिरी ओवर में की गई मैच बचाने की कोशिश नाकाम रही और भारत 3 रन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इंग्लैंड के रयान साइडबॉटम को मैन ऑफ द मैच मिला।​​​​​​​​​​​​​​​​



कोलंबो 2012 (सुपर-8)

भारत ने 90 रन से बड़ी जीत दर्ज की। 23 सितंबर 2012 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170/4 का स्कोर खड़ा किया। रोहित शर्मा ने 55* रन बनाए, जबकि युवराज सिंह ने 21 गेंदों में 58 रन की विस्फोटक पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की टीम 80 रन पर ऑलआउट हो गई। हरभजन सिंह और पीयूष चावला ने दो-दो विकेट लिए। भारत ने 90 रन से बड़ी जीत दर्ज की और सेमीफाइनल की उम्मीदें मजबूत की।