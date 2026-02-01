युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा की लगाई क्लास, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के बाद किया ये कमेंट

Yuvraj Singh on Abhishek Sharma 50: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 (T20 World Cup 2026 Super 8) चरण में भारत और जिम्बाब्वे (Ind vs Zim) के बीच खेले गए मैच में अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर 55 रन की धमाकेदार पारी खेलकर शानदार वापसी की। मैच के बाद अभिषेक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर के साथ एक पोस्ट शेयर की, जिस पर उनके गुरु युवराज सिंह की प्रतिक्रिया देखने लायक रही।



पोस्ट पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और अभिषेक के मेंटर युवराज सिंह ने चप्पल का इमोजी कमेंट किया, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया और 5,000 से ज्यादा लाइक्स मिले। फैंस के अनुसार यह "क्लासिक युवी पा स्टाइल" है, यानी शाबाशी भी, मस्ती भी और शायद फटकार भी। गौरतलब है कि युवराज सिंह ने कोविड लॉकडाउन के दौरान अभिषेक शर्मा को कोचिंग देने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए दोनों गुरु-शिष्य के बीच खास रिश्ता है।