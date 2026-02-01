जिम्बाब्वे को हराने के बावजूद टीम इंडिया से हो गई ये गलती, सेमीफाइनल की राह में बन सकता है रोड़ा

2016 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम वेस्टइंडीज से सेमीफाइनल में भिड़ी और वहीं उसका सफर खत्म हो गया। उससे पहले 2009 और 2010 में भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में वेस्टइंडीज से भिड़ चुकी है और दोनों ही बार उसे हार झेलनी पड़ी है। अगर भारत और वेस्टइंडीज के बीच का मुकाबला रद्द होता है तो भी टीम इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी, क्योंकि वेस्टइंडीज नेट रनरेट के मामले में भारत से आगे है। जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर भारतीय टीम ने बड़ी जीत हासिल की होती तो मैच ड्रॉ होने की स्थिति में टीम इंडिया फेवरेट होती। हालांकि भारतीय टीम ने सुपर 8 के उसके दूसरे मुकाबले में चूक हो गई, जहां वो बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई।