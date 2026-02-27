क्या होता है नेट रन रेट, जो भारत-पाकिस्तान का बिगाड़ सकता है खेल, कैसे होती है गणना, जानें सबकुछ

आपको बता दें कि ग्रुप वन में जहां वेस्टइंडीज का नेट रन रेट भारत से ज्यादा है, तो वहीं ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड का नेट रन रेट पाकिस्तान से बेहतर है। अगर भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो इसी नेट रन रेट की वजह से इस ग्रुप से दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा। दूसरे ग्रुप में भी समीकरण ऐसा ही है। न्यूजीलैंड का नेट रन रेट पाकिस्तान से ज्यादा है और पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर भी अगले दौर में नहीं पहुंच पाएगी, अगर उसका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर नहीं हुआ। बशर्ते न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड से हार जाए। हालांकि अगर इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड जीत जाता है, तो पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर भी क्वालीफाई नहीं कर पाएगा।