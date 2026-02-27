27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

क्या होता है नेट रन रेट, जो भारत-पाकिस्तान का बिगाड़ सकता है खेल, कैसे होती है गणना, जानें सबकुछ

अगर भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो इसी नेट रन रेट की वजह से इस ग्रुप से दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 27, 2026

क्या होता है NRR?

सूर्यकुमार यादव (फोटो- IANS)

Net Run Rate in Hindi: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने अपनी जगह पक्की कर ली है। अब अंतिम चार में दो जगह बची हैं और दावेदार चार हैं, जिनमें भारत, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें शामिल हैं। चार में से दो ही टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी। इस दौरान सभी दावेदार टीमों के नेट रन रेट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। नेट रन रेट का उपयोग तब होता है, जब ग्रुप में आगे जाने या अगले दौर में पहुंचने के लिए दो या दो से अधिक टीमों के अंक बराबर होते हैं। ऐसे में जिनका नेट रन रेट बेहतर होता है, वही टीम आगे जाती है।

भारत-पाक पर पड़ेगा NRR भारी

आपको बता दें कि ग्रुप वन में जहां वेस्टइंडीज का नेट रन रेट भारत से ज्यादा है, तो वहीं ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड का नेट रन रेट पाकिस्तान से बेहतर है। अगर भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो इसी नेट रन रेट की वजह से इस ग्रुप से दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा। दूसरे ग्रुप में भी समीकरण ऐसा ही है। न्यूजीलैंड का नेट रन रेट पाकिस्तान से ज्यादा है और पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर भी अगले दौर में नहीं पहुंच पाएगी, अगर उसका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर नहीं हुआ। बशर्ते न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड से हार जाए। हालांकि अगर इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड जीत जाता है, तो पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर भी क्वालीफाई नहीं कर पाएगा।

ऐसे में सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आखिर नेट रन रेट काउंट कैसे होता है। मान लीजिए एक मैच खेला गया, जिसमें टीम A पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 120 रन बनाती है। इसके बाद टीम B बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 110 रन बनाती है। अब यह टीम भले 110 रन पर ढेर हो जाए या 20 ओवर में 110 रन बनाए, नेट रन रेट में विकेट का महत्व बिल्कुल नहीं होता है। टीम ने 20 ओवर में जितने भी रन बनाए हैं, वही मायने रखता है।

ऐसे में अगर दूसरी टीम 10 रन कम बनाती है, तो जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम है, उसका नेट रन रेट +0.50 हो जाएगा और जो टीम 10 रन कम बनाती है, उसका नेट रन रेट -0.50 हो जाएगा। इसी तरह अगले मैचों में जो भी नेट रन रेट होता है, वह प्लस या माइनस होता जाता है और फिर जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग होता है। अब जैसे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए अपने-अपने टिकट हासिल कर लिए हैं, ऐसे में इन टीमों का नेट रन रेट कोई खास महत्व नहीं रखता है और ना ही सेमीफाइनल की रेस में कोई फर्क पैदा करेगा।

ये भी पढ़ें

अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत बनाम वेस्टइंडीज का मैच, तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट
क्रिकेट
सूर्याकुमार यादव (फोटो- IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

27 Feb 2026 05:39 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / क्या होता है नेट रन रेट, जो भारत-पाकिस्तान का बिगाड़ सकता है खेल, कैसे होती है गणना, जानें सबकुछ

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा की लगाई क्लास, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के बाद किया ये कमेंट

Yuvraj singh on Abhishek Sharma insta post
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बाद ये 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने की हैं दावेदार, लेकिन सिर्फ 2 को मिलेगा टिकट

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

जानिए हार्दिक पांड्या ने मैच खत्म होने के बाद क्यों डाला वो एक ओवर? जतिन सप्रू ने बताया असली कारण!

Hardik Pandya Practice, Jatin Sapru Social Media Reel, Hardik Pandya Yorkers, IND vs ZIM T20 World Cup, Hardik Pandya Player of the Match, Cricket Practice Perfection, latest t20 world cup news, cricket latest news, latest cricket news in hindi, cricket news latest ,t20 world cup 2026 latest news , sports news, hardik pandya ,jatin sapru,
क्रिकेट

Ind W vs Aus W : इन दो खिलाड़ियों ने भारत से छीना मैच, बेअसर रहे भारतीय गेंदबाज

Australia W wins second ODI vs India W
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: दो टीमें पक्की, पर बाकी 2 के लिए जंग! अगर पाकिस्तान पहुंचा तो बदल जाएगा पूरे वर्ल्ड कप का वेन्यू? जानिए पूरा समीकरण!

T20 World Cup 2026 Semifinal Qualified Teams, Super 8 Points Table Group 1 and 2, India vs West Indies Semifinal Scenario, Pakistan Qualification Venue Change Rule, T20 WC 2026 Schedule, South Africa England Semifinal. narendra modi stadium , ahemdabad
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.