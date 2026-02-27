T20 World Cup 2026: दो टीमें पक्की, पर बाकी 2 के लिए जंग! अगर पाकिस्तान पहुंचा तो बदल जाएगा पूरे वर्ल्ड कप का वेन्यू? जानिए पूरा समीकरण!

ICC Men’s T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका इस 10वें सीजन की पहली ऐसी दो टीमें बन गई हैं, जिन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि बाकी दो टीमें कौन सी होंगी। सेमीफाइनल के मुकाबले 4 मार्च और 5 मार्च को खेले जाएंगे, जबकि इस महाकुंभ का फाइनल मैच 8 मार्च को होगा। आइए जानते हैं कि इन टीमों ने कैसे क्वालीफाई किया और बाकी टीमों का गणित क्या है।