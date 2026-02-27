T20 World Cup 2026: दो टीमें पक्की, पर बाकी 2 के लिए जंग! अगर पाकिस्तान पहुंचा तो बदल जाएगा पूरे वर्ल्ड कप का वेन्यू? जानिए पूरा समीकरण!

नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद (photo - IANS)
ICC Men’s T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका इस 10वें सीजन की पहली ऐसी दो टीमें बन गई हैं, जिन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि बाकी दो टीमें कौन सी होंगी। सेमीफाइनल के मुकाबले 4 मार्च और 5 मार्च को खेले जाएंगे, जबकि इस महाकुंभ का फाइनल मैच 8 मार्च को होगा। आइए जानते हैं कि इन टीमों ने कैसे क्वालीफाई किया और बाकी टीमों का गणित क्या है।
इंग्लैंड: सुपर-8 के ग्रुप-2 से इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। दो बार की चैंपियन इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रनों से और पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर अपनी जगह पक्की की। यह लगातार पांचवीं बार है जब इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंची है।
साउथ अफ्रीका: ग्रुप-1 से साउथ अफ्रीका ने इंडिया और वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमों को हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया है।
|टीम
|ग्रुप
|पोजीशन
|इंग्लैंड
|ग्रुप 2
|तय होना बाकी
|साउथ अफ्रीका
|ग्रुप 1
|तय होना बाकी
|TBD (आने वाली टीम)
|ग्रुप 2
|-
|TBD (आने वाली टीम)
|ग्रुप 1
|-
सुपर-8 में अपने 3 में से 2 मैच हारने के बाद श्रीलंका और जिम्बाब्वे सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह बाहर हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर, भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड अभी भी इस रेस में मजबूती से डटे हुए हैं। अब देखना होगा कि इन चार टीमों में से कौन सी दो टीमें बाजी मारकर सेमीफाइनल का टिकट कटाती हैं।
सेमीफाइनल की बाकी 2 सीटों के लिए अभी भी 4 टीमों में लड़ाई चल रही है। ग्रुप-2 से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, वहीं ग्रुप-1 से भारत और वेस्टइंडीज।
नियम के मुताबिक, ग्रुप-2 की नंबर 1 टीम का मुकाबला ग्रुप-1 की नंबर 2 टीम से होगा। वहीं ग्रुप-1 की नंबर 1 टीम ग्रुप-2 की नंबर 2 टीम से भिड़ेगी।
|तारीख
|मैच
|समय
|मैदान (Venue)
|4 मार्च, बुधवार
|सेमीफाइनल 1
|शाम 7:00 बजे
|कोलकाता / कोलंबो
|5 मार्च, गुरुवार
|सेमीफाइनल 2
|शाम 7:00 बजे
|मुंबई
अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करता है, तो पहला सेमीफाइनल कोलकाता के बजाय कोलंबो (R Premadasa Stadium) में होगा। इसी तरह, फाइनल मैच भी अहमदाबाद के बजाय कोलंबो में खेला जाएगा।
ग्रुप-1 पॉइंट्स टेबल
|पोजीशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट (NRR)
|1
|साउथ अफ्रीका
|2
|2
|0
|4
|+2.890
|2
|वेस्टइंडीज
|2
|1
|1
|2
|+1.791
|3
|भारत
|2
|1
|1
|2
|-0.100
|4
|जिम्बाब्वे
|2
|0
|2
|0
|-4.475
ग्रुप-2 पॉइंट्स टेबल
|पोजीशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट (NRR)
|1
|इंग्लैंड
|2
|2
|0
|4
|+1.491
|2
|न्यूजीलैंड
|2
|1
|0
|3
|+3.050
|3
|पाकिस्तान
|2
|0
|1
|1
|-0.461
|4
|श्रीलंका
|2
|0
|2
|0
|-2.800
