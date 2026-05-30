RCB vs GT: फलोदी सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी, IPL फाइनल में यह टीम बनेगी चैंपियन

आईपीएल फाइनल में बेंगलुरु को विराट कोहली, रजत पाटीदार, जैकब डफी, भुवनेश्वर कुमार और टिम डेविड से उम्मीद रहेगी। बेंगलुरु की तरफ से इस सीज़न में कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और भुवनेश्वर ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। वहीँ गुजरात को शुभमन गिल, साई सुदर्शन, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर से उम्मीद रहेगी। गुजरात की तरफ से इस सीज़न में गिल ने सबसे ज़्यादा ज़्यादा रन बनाए हैं और रबाडा ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। इस समय रबाडा के पास पर्पल कैप है, लेकिन भुवनेश्वर उनसे ज़्यादा पीछे नहीं हैं।