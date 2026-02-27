Ind W vs Aus W : इन दो खिलाड़ियों ने भारत से छीना मैच, बेअसर रहे भारतीय गेंदबाज

252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत फोएबे लिचफील्ड और एलिसा हीली ने की। एलिसा का विकेट 21 रन के स्कोर पर गिरने के बाद लिचफील्ड और वोल ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों का हर दांव नाकाम कर दिया। लिचफील्ड ने रिवर्स स्वीप से लेकर स्ट्रेट ड्राइव तक हर शॉट पर रन बटोरे और 80 रनों की मजबूत पारी के बाद टीम की जीत लगभग सुनिश्चित करने के बाद क्रांति गौड़ की गेंद पर पवेलियन लौटी। वोल ने रफ्तार धीमी नहीं होने दी, पावरप्ले में ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को बेरहमी से पीटा और 25 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 182/2 था। वोल 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर 101 रन बनाकर काश्वी गौतम की गेंद पर आउट हुई। भारतीय गेंदबाजों की कोई भी रणनीति काम नहीं आई, न रफ्तार, न स्पिन का जाल। ऑस्ट्रेलिया ने 83 गेंदें शेष रहते लक्ष्य का सफल पीछा कर लिया। सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के बाद भारत के लिए 1 मार्च को होने वाला तीसरा और अंतिम वन-डे महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है।