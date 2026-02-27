पूरे टूर्नामेंट में बस एक ही बार आउट हुआ ये खिलाड़ी और कल शतक से चूका, जिम्बाब्वे के इस शेर ने टीम इंडिया को भी चौंकाया!

वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले मैच में महज 5 रन पर आउट होने के बाद कई लोगों को लगा था कि बेनेट की लय टूट गई है, लेकिन भारतीय टीम के खिलाफ उन्होंने जो वापसी की, उसने सबको हैरान कर दिया। भारत के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने बेनेट ने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए। उन्होंने महज 59 गेंदों में 97 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के और 8 शानदार चौके जड़े। हालांकि, वे अपने पहले वर्ल्ड कप शतक से महज 3 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी इस पारी ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को भी पसीने छुड़ा दिए।