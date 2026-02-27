दो ओवर में लुटाये 25 प्रतिशत रन, इस गेंदबाज की वजह से प्लस में नहीं आया भारत का नेट रन रेट, बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड

भारत ने जिम्बाब्वेको हराकर सेमीफ़ाइनल की उम्मीदें ज़िंदा रखी हैं (photo - EspncricInfo)
Shivam Dube, India vs Zimbabwe, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार को टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराया। हालांकि, शिवम दुबे का प्रदर्शन गेंदबाजी में निराशाजनक रहा। शिवम टी20 विश्व कप में भारत की ओर से सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं।
शिवम ने अपने 2 ओवर के स्पेल में कुल 46 रन खर्च किए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शिवम को मैच में पहली बार गेंद 15वें ओवर में सौंपी। इस ओवर में शिवम ने कुल 26 रन खर्च किए। यह भारत की ओर से टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी गेंदबाज द्वारा डाला गया सबसे महंगा ओवर रहा। इससे पहले साल 2007 में युवराज सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए एक ओवर में 25 रन खर्च किए थे। शिवम लय से भटके हुए नजर आए, जिसका भरपूर फायदा जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने उठाया।
भारत से मिले 257 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 184 रन ही बना सकी। टीम की तरफ से ब्रायन बेनेट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 59 गेंदों में 97 रनों की नाबाद पारी खेली। हालांकि, बेनेट को दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। बेनेट के अलावा कप्तान सिकंदर रजा ने 31 रनों का योगदान दिया।
गेंदबाजी में भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 ओवर के स्पेल में महज 24 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट चटकाया। शिवम दुबे भी एक विकेट निकालने में सफल रहे।
इससे पहले भारतीय टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 256 रन लगाए। यह टी20 विश्व कप का दूसरा और टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर रहा। अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट में अपना पहला अर्धशतक लगाया और 30 गेंदों में 55 रन बनाए। वहीं, हार्दिक पांड्या ने 23 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा 16 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद रहे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 वर्ल्ड कप