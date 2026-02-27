दो ओवर में लुटाये 25 प्रतिशत रन, इस गेंदबाज की वजह से प्लस में नहीं आया भारत का नेट रन रेट, बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड

शिवम ने अपने 2 ओवर के स्पेल में कुल 46 रन खर्च किए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शिवम को मैच में पहली बार गेंद 15वें ओवर में सौंपी। इस ओवर में शिवम ने कुल 26 रन खर्च किए। यह भारत की ओर से टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी गेंदबाज द्वारा डाला गया सबसे महंगा ओवर रहा। इससे पहले साल 2007 में युवराज सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए एक ओवर में 25 रन खर्च किए थे। शिवम लय से भटके हुए नजर आए, जिसका भरपूर फायदा जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने उठाया।