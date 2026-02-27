जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया में पसरा मातम, इस स्टार खिलाड़ी के पिता का हुआ निधन

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Rinku Singh Father Death: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का निधन हो गया है। वे लंबे समय से स्टेज-4 लिवर कैंसर से जूझ रहे थे और ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। हाल ही में उनकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद वे नहीं बच सके और अस्पताल में ही अंतिम सांस ली।
यह दुखद खबर टी20 विश्व कप 2026 के दौरान आई है, जब भारतीय टीम ने गुरुवार को जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदें जिंदा रखी थीं। टीम अभी इस जीत का जश्न भी नहीं माना पाई थी कि उन्हें यह दुखद समाचार मिल गया। रिंकू सिंह बुधवार को अपने पिता को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। कुछ समय उनके साथ बिताने के बाद वे टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वापस लौट गए। हालांकि ज़िम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 वर्ल्ड कप