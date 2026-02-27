जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया में पसरा मातम, इस स्टार खिलाड़ी के पिता का हुआ निधन

यह दुखद खबर टी20 विश्व कप 2026 के दौरान आई है, जब भारतीय टीम ने गुरुवार को जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदें जिंदा रखी थीं। टीम अभी इस जीत का जश्न भी नहीं माना पाई थी कि उन्हें यह दुखद समाचार मिल गया। रिंकू सिंह बुधवार को अपने पिता को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। कुछ समय उनके साथ बिताने के बाद वे टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वापस लौट गए। हालांकि ज़िम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला।