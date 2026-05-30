चोट का बहाना बनाकर IPL से भागे, फिर दूसरी टीम से खेलने उतरे, सैम करन की इस हरकत पर बुरी तरह भड़के कुमार संगकारा

दरअसल, सैम करन ने आईपीएल सीजन के बीच में यह कहकर अपना नाम वापस ले लिया था कि उन्हें कमर में गंभीर चोट लगी है, जिसकी वजह से वह पूरे सीजन में नहीं खेल पाएंगे। राजस्थान रॉयल्स ने उनकी बात मानकर श्रीलंकाई खिलाड़ी दासुन शनाका को टीम में शामिल कर लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आईपीएल छोड़कर गए सैम करन इंग्लैंड लौटते ही सरे (Surrey) काउंटी टीम के लिए टी20 ब्लास्ट में एक के बाद एक लगातार तीन मैच खेलने मैदान पर उतर गए।