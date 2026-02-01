टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया, लेकिन साउथ अफ्रीका को मिल गया सेमीफाइनल का टिकट, जानें कैसे

IND vs ZIM Highlights, T20 World Cup 2026 Super 8: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 72 रन से करारी शिकस्त दी है। हालांकि इस जीत से साउथ अफ्रिका को भी फायदा हुआ है और प्रोटियाज टीम के सेमीफाइनल की टिकट कन्फर्म हो गई है। इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या की शानदार शतकीय पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए। 257 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर खेलने के बाद 6 विकेट गंवाकर सिर्फ 184 रन ही बना सकी।