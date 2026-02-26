साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को दी शिकस्त, टीम इंडिया के सेमीफाइनल की राह हुई आसान, जानें कैसे

WI vs SA Super 8 Highlights: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 47वें मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया है। साउथ अफ्रीका की इस जीत के साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें काफी हद तक आसान और स्पष्ट हो गई हैं। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने आक्रामक अंदाज में शुरुआत की और 17वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का कर लिया है। प्रोटियाज टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच रद्द होने की स्थिति में भी अंतिम 4 में पहुंच जाएगी।