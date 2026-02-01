जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने बदल दी अपनी प्लेइंग 11, सैमसन-अक्षर की वापसी, बाहर हुए ये 2 खिलाड़ी

IND vs ZIM Super 8 T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के सुपर 8 के अपने दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव किया है। संजू सैमसन और अक्षर पटेल की टीम में वापसी हो गई है, तो सुंदर और रिंकू सिंह को बाहर किया गया है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस टूर्नामेंट में अब तक भारतीय ओपनिंग जोड़ी चली नहीं है। अब तक सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी 25 रन की हुई है। ये मुकाबला टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बचाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव किया गया है।