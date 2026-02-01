26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने बदल दी अपनी प्लेइंग 11, सैमसन-अक्षर की वापसी, बाहर हुए ये 2 खिलाड़ी

IND vs ZIM Super 8 T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के सुपर 8 के अपने दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव किया है। संजू सैमसन और अक्षर पटेल की टीम में वापसी हो गई है, तो सुंदर और रिंकू सिंह को बाहर किया गया है। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 26, 2026

टीम इंडिया (फोटो- IANS)

टीम इंडिया (फोटो- IANS)

IND vs ZIM Super 8 T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के सुपर 8 के अपने दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव किया है। संजू सैमसन और अक्षर पटेल की टीम में वापसी हो गई है, तो सुंदर और रिंकू सिंह को बाहर किया गया है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस टूर्नामेंट में अब तक भारतीय ओपनिंग जोड़ी चली नहीं है। अब तक सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी 25 रन की हुई है। ये मुकाबला टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बचाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव किया गया है।

टॉस के बाद सूर्यकुमार यादव ने सिकंदर रज़ा के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हम पहले बल्लेबाजी करना ही चाहते थे। टीम पूरी तरह तैयार है और ड्रेसिंग रूम का माहौल भी काफी रिलैक्स और सकारात्मक है। सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा कि टीम इस मुकाबले में उसी अंदाज़ में खेलेगी, जैसा वह पूरे साल खेलती आई है- बेधड़क और बेखौफ। उन्होंने बताया कि प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए गए हैं। अक्षर पटेल और संजू सैमसन की टीम में वापसी हुई है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह को इस मैच में बाहर रखा गया है।

अंतिम 4 के लिए जीत जरूरी

आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को अपने अगले दोनों मुकाबले जीतने होंगे। अगर टीम इंडिया जिंबॉब्वे के खिलाफ जीत दर्ज करती है, तभी वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले मुकाबले में उसकी उम्मीदें बरकरार रहेंगी। सुपर-8 के पहले मुकाबले में दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ा था। जहां साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को मात दी थी, वहीं वेस्टइंडीज ने जिंबॉब्वे को 107 रनों से करारी शिकस्त दी थी। फिलहाल दोनों टीमें ग्रुप 1 में आखिरी दो पायदानों पर मौजूद हैं।

ज़िम्बाब्वे की प्लेइंग 11

तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रज़ा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुज़रबानी और रिचर्ड एनगारवा।

भारत की प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

26 Feb 2026 07:06 pm

Published on:

26 Feb 2026 06:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने बदल दी अपनी प्लेइंग 11, सैमसन-अक्षर की वापसी, बाहर हुए ये 2 खिलाड़ी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

SL vs Pak: श्रीलंका को हराकर भी पाकिस्तान सेमीफाइनल से होगा बाहर! बारिश हुई तो खेल खत्म

Sri Lanka vs Pakistan T20 world Cup 2026 Super 8
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को दी शिकस्त, टीम इंडिया के सेमीफाइनल की राह हुई आसान, जानें कैसे

SA vs WI Super 8
क्रिकेट

रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक की जमकर हुई कुटाई, एक ओवर में 36 रन लुटाकर बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

umran malik
क्रिकेट

9वें नंबर के बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की उधेड़ी बखियां, 83 पर 7 से WI को पहुंचाया 170 के पार

Romario Shepherd
क्रिकेट

रणजी ट्रॉफी का फाइनल हुआ ड्रॉ तो कौन बनेगा चैंपियन, तीसरे दिन तक बराबरी पर कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर

Ranji Trophy Final: Karnataka vs Jammu and Kashmir
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.