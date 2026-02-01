चेन्नई में खूब गरजे बल्लेबाज, टूटे कई रिकॉर्ड्स, टीम इंडिया ने खड़ा किया वर्ल्डकप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

IND vs ZIM Super 8 T20 World Cup 2026 Update: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जिंबॉब्वे के खिलाफ 256 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। आपको बता दें कि साल 2007 में श्रीलंका ने केन्या के खिलाफ 260 रन बनाए थे, जो अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बना हुआ है। टी20 वर्ल्ड कप में यह भारतीय टीम का भी दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 218 रन बनाए थे। इतना ही नहीं, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक का यह सबसे बड़ा स्कोर भी है।