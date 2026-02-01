इस मैच का नतीजा बताएगा पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं, जानें पिच का मिजाज

इंग्लैंड का इस टूर्नामेंट में सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा। ग्रुप चरण में वे नेपाल के खिलाफ जूझे और वेस्टइंडीज से हार भी झेली, लेकिन स्कॉटलैंड और इटली को हराकर सुपर 8 में जगह बनाई। सुपर 8 में उनका प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा। पहले श्रीलंका को 51 रन से हराया, फिर पाकिस्तान को 2 विकेट से मात दी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कप्तान हैरी ब्रुक ने 165 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा, जिससे इंग्लैंड सेमीफाइनल का टिकट पक्का करने वाली पहली टीम बनी।



दूसरी ओर, न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक हार के बावजूद तीन जीत दर्ज कर सुपर-8 में पहुंची। पाकिस्तान के खिलाफ पहला सुपर 8 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ कीवियों ने 168 रन के स्कोर को बचाते हुए 61 रन की शानदार जीत दर्ज की।