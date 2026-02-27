27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

India Semifinal Scenario: क्या खराब नेट रनरेट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा भारत? या वेस्ट इंडीज को हराते ही मिल जाएगा सेमीफ़ाइनल का टिकट

भारतीय टीम को अगर अंतिम चार में अपनी जगह बनानी है, तो हर हाल में कैरेबियाई टीम के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। रविवार को होने वाले मैच में भारत और वेस्टइंडीज में से जो भी जीत दर्ज करेगा, वह सीधा सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 27, 2026

India Semifinal Scenario, T20 World Cup 2026

भारत ने जिम्बाब्वेको हराकर सेमीफ़ाइनल की उम्मीदें ज़िंदा रखी हैं (photo - EspncricInfo)

India Semifinal Scenario, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की रेस अब रोमांचक हो चली है। भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली जीत के साथ ही ग्रुप 1 से दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं, ग्रुप 2 से इंग्लैंड पहले ही अंतिम चार का टिकट हासिल कर चुकी है।

सेमीफाइनल की दो सीटें बुक

सेमीफाइनल की दो सीटें भर चुकी हैं, जबकि 2 सीटें अभी खाली हैं। जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराने के बावजूद टीम इंडिया की राह आसान नजर नहीं आ रही है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम को सुपर-8 राउंड के अपने आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज से 1 मार्च को भिड़ना है।

भारत को हर हाल में जीतना होगा मैच

भारतीय टीम को अगर अंतिम चार में अपनी जगह बनानी है, तो हर हाल में कैरेबियाई टीम के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। रविवार को होने वाले मैच में भारत और वेस्टइंडीज में से जो भी जीत दर्ज करेगा, वह सीधा सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेगा। लेकिन अगर इस मैच में बारिश हो जाती है और यह मैच रद्द हो जाता है तो अच्छे नेट रन रेट के आधार पर वेस्ट इंडीज सेमीफ़ाइनल में जगह बना लेगी।

मैच रद्द हुआ तो भारत बाहर

भारत के पास जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज़ कर अपना नेट रन रेट सुधारने का अच्छा मौका था। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ढील दी और 184 रन लूटा दिये। भारत ने यह मुक़ाबला 72 रनों से जीता, लेकिन बावजूद इसके वह अपना नेट रन रेट प्लस में भी नहीं ला सका।

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में फंसा पेच

दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड ने लगातार दो जीत दर्ज करके सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। न्यूजीलैंड ने 2 मैचों में से एक में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ टीम का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। न्यूजीलैंड को सुपर-8 राउंड के अपने आखिरी मैच में 27 फरवरी को इंग्लैंड से भिड़ना है। न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड को हराने में सफल रहती है, तो टीम को आसानी से अंतिम चार का टिकट मिल जाएगा। हालांकि, अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाती है, तो टीम के लिए चीजें खराब हो सकती हैं। न्यूजीलैंड के साथ अच्छी बात यह है कि अभी टीम का नेट रन रेट (+3.050) काफी अच्छा है।

पाकिस्तान ऐसे कर सकता है क्वालीफाई

दो मैचों के बाद पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ एक प्वाइंट है। पाकिस्तान को 28 फरवरी को सुपर-8 राउंड के अपने आखिरी मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ना है। पाकिस्तान अगर श्रीलंका को हरा देता है, तो टीम के कुल तीन प्वाइंट हो जाएंगे। हालांकि, पाकिस्तान को यह भी दुआ करनी होगी कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराने में सफल रहे। पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज करने में सफल रहता है और न्यूजीलैंड को इंग्लैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ती है, तो इस स्थिति में बेहतर नेट रन रेट वाली टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा।

ये भी पढ़ें

चेन्नई में खूब गरजे बल्लेबाज, टूटे कई रिकॉर्ड्स, टीम इंडिया ने खड़ा किया वर्ल्डकप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर
क्रिकेट
टीम इंडिया (फोटो- IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

27 Feb 2026 07:31 am

Hindi News / Sports / Cricket News / India Semifinal Scenario: क्या खराब नेट रनरेट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा भारत? या वेस्ट इंडीज को हराते ही मिल जाएगा सेमीफ़ाइनल का टिकट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया में पसरा मातम, इस स्टार खिलाड़ी के पिता का हुआ निधन

India Semi final Qualification Scenarios
क्रिकेट

अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत बनाम वेस्टइंडीज का मैच, तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

सूर्याकुमार यादव (फोटो- IANS)
क्रिकेट

टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया, लेकिन साउथ अफ्रीका को मिल गया सेमीफाइनल का टिकट, जानें कैसे

team India
क्रिकेट

इस मैच का नतीजा बताएगा पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं, जानें पिच का मिजाज

England vs New Zealand T20 World Cup 2026 Super 8
क्रिकेट

चेन्नई में खूब गरजे बल्लेबाज, टूटे कई रिकॉर्ड्स, टीम इंडिया ने खड़ा किया वर्ल्डकप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

टीम इंडिया (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.