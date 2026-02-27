27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

रिंकू सिंह ही नहीं इस खिलाड़ी ने भी परिवार को निकाला गरीबी से बाहर, लेकिन वक़्त से पहले हो गया पिता का निधन

रिंकू सिंह और मोहम्मद सिराज भारतीय क्रिकेट के दो ऐसे स्टार प्लेयर हैं, जिनकी कहानी गरीबी, कड़ी मेहनत, परिवार के त्याग और दर्द से भरी हुई है। दोनों ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वक़्त से पहले दोनों के पिता का निधन हो गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 27, 2026

mohamamd Siraj

मोहम्मद सिराज के पिता का निधन वक़्त से पहले हो गया था (Photo - BCCI)

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खान चंद सिंह का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वह लंबे समय से लीवर कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके पिता को चौथे स्टेज का लीवर कैंसर था और पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। 21 फरवरी को तबीयत अधिक बिगड़ने पर उन्हें ग्रेटर नोएडा स्थित निजी अस्पताल यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था।

सुबह करीब 4:36 बजे हुआ रिंकू के पिता का निधन

अस्पताल सूत्रों के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 4:36 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। निधन की सूचना मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। अलीगढ़ के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले खानचंद सिंह गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे। परिवार में पांच भाई-बहन थे और आर्थिक हालात मजबूत नहीं थे। रिंकू समेत सभी भाई पिता का हाथ बंटाते थे, बाइक पर दो-दो सिलेंडर लादकर घर-घर और होटलों तक पहुंचाते थे।

काफी संघर्ष के बाद बने क्रिकेटर

क्रिकेट खेलने के लिए भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। मोहल्ले के दोस्तों के साथ मिलकर पैसे इकट्ठा कर गेंद खरीदी जाती थी। आज रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा नाम हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे उनके पिता का संघर्ष और त्याग महत्वपूर्ण रहा।

मोहम्मद सिराज की कहानी भी ऐसी ही है

भारतीय क्रिकेट में ऐसा ही एक और नाम है, जिसने कड़ी मेहनत कर अपने परिवार को गरीबी से निकाला। लेकिन वक़्त से पहले उनके पिता का भी निधन हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि तेज गेंदबाज मोहम्‍मद सिराज हैं। हैदराबाद के इस तेज गेंदबाज के पिता मोहम्मद गौस ऑटो रिक्शा चलाते थे। सिराज ने कड़ी मेहनत से टीम इंडिया में जगह बनाई और परिवार की गरीबी दूर की। लेकिन 2020 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सिराज को पिता खोने का दर्द सहना पड़ा। उनके पिता की निधन फेफड़ों की बीमारी की वजह से हुआ था। कोरोना प्रतिबंधों के कारण वे अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके।

परिवार को गरीबी से निकाला, लेकिन पिता का साथ छूटा

सिराज का परिवार किराए के मकान में रहता था, और आर्थिक तंगी के कारण सिराज को महंगे कोचिंग या अकादमी में ट्रेनिंग नहीं मिल सकी। उन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट से शुरुआत की, गली-मोहल्ले में खेलते हुए स्किल्स विकसित कीं। सिराज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे कभी-कभी कैटरिंग जॉब भी करते थे, जहां रूमाली रोटी बनाते समय हाथ जल जाते थे, लेकिन क्रिकेट के लिए सब सहते रहे। उनके पिता उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे, जो हमेशा उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करते थे। सिराज अक्सर कहते हैं कि पिता ने ऑटो चलाकर जो मेहनत की, वो उनके सपनों को पूरा करने के लिए थी।

ये भी पढ़ें

India Semifinal Scenario: क्या खराब नेट रनरेट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा भारत? या वेस्ट इंडीज को हराते ही मिल जाएगा सेमीफ़ाइनल का टिकट
क्रिकेट
India Semifinal Scenario, T20 World Cup 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

27 Feb 2026 09:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / रिंकू सिंह ही नहीं इस खिलाड़ी ने भी परिवार को निकाला गरीबी से बाहर, लेकिन वक़्त से पहले हो गया पिता का निधन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

NZ vs ENG: किसकी हार पर टिकी है पाकिस्तान की किस्मत? आज मिलेगा तीसरा सेमीफाइनलिस्ट! समझें ग्रुप 2 का समीकरण

T20 World Cup 2026 Semifinal Scenario, Pakistan Semifinal Chances, India vs West Indies Virtual Quarter Final, NZ vs ENG Super 8 Match, T20 WC Points Table Group 1, Pakistan Qualification Scenarios, India Semifinal Route 2026.
क्रिकेट

दो ओवर में लुटाये 25 प्रतिशत रन, इस गेंदबाज की वजह से प्लस में नहीं आया भारत का नेट रन रेट, बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड

India Semifinal Scenario, T20 World Cup 2026
क्रिकेट

जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया में पसरा मातम, इस स्टार खिलाड़ी के पिता का हुआ निधन

India Semi final Qualification Scenarios
क्रिकेट

क्या खराब नेट रनरेट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा भारत? या वेस्ट इंडीज को हराते ही मिल जाएगा सेमीफ़ाइनल का टिकट

India Semifinal Scenario, T20 World Cup 2026
क्रिकेट

अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत बनाम वेस्टइंडीज का मैच, तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

सूर्याकुमार यादव (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.