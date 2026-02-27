रिंकू सिंह ही नहीं इस खिलाड़ी ने भी परिवार को निकाला गरीबी से बाहर, लेकिन वक़्त से पहले हो गया पिता का निधन

भारतीय क्रिकेट में ऐसा ही एक और नाम है, जिसने कड़ी मेहनत कर अपने परिवार को गरीबी से निकाला। लेकिन वक़्त से पहले उनके पिता का भी निधन हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि तेज गेंदबाज मोहम्‍मद सिराज हैं। हैदराबाद के इस तेज गेंदबाज के पिता मोहम्मद गौस ऑटो रिक्शा चलाते थे। सिराज ने कड़ी मेहनत से टीम इंडिया में जगह बनाई और परिवार की गरीबी दूर की। लेकिन 2020 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सिराज को पिता खोने का दर्द सहना पड़ा। उनके पिता की निधन फेफड़ों की बीमारी की वजह से हुआ था। कोरोना प्रतिबंधों के कारण वे अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके।