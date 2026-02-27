NZ vs ENG: किसकी हार पर टिकी है पाकिस्तान की किस्मत? आज मिलेगा तीसरा सेमीफाइनलिस्ट! समझें ग्रुप 2 का समीकरण

अब असली सस्पेंस बाकी बची 2 सीटों को लेकर है, जिसके लिए 4 दिग्गज टीमें भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड मैदान में एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। ग्रुप 1 से भारत और वेस्टइंडीज दोनों ही टीमें सेमीफाइनल के लिए संघर्ष कर रही हैं। दोनों के बीच 1 मार्च को वर्चुअल क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा और जो भी इस मैच में जीतेगा, वह सीधे सेमीफ़ाइनल में जगह बना लेगा। लेकिन दूसरी ओर ग्रुप 2 में पाकिस्तान की सारी उम्मीदें अब खुद की जीत से ज्यादा न्यूजीलैंड की हार पर टिकी हुई हैं।