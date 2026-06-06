कप्तानी से हटाए जाने के बाद सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट, टीम इंडिया के लिए दिया खास संदेश

SuryaKumar Yadav, Indian cricket team: भारत को टी20 वर्ल्ड कप खिताब जिताने वाले सूर्यकुमार यादव ने टी20 कप्तानी से हटाए जाने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने नेशनल टीम को शुभकामनाएं देते हुए युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को पहली बार इंटरनेशनल टीम में चुने जाने पर बधाई दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के अलावा, एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया। आगामी दौरे से बाहर होने के बाद सूर्या ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है।