विराट कोहली out, अफगानिस्तान वनडे सीरीज में यशस्वी जायसवाल को मिला मौका, रोहित और हार्दिक को देना होगा फिटनेस टेस्ट

विराट कोहली को आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ नाबाद और मैच विजयी 75 रन की पारी खेली थी। पारी के दौरान कोहली फिटनेस की समस्या से जूझते दिखे थे। फाइनल के दौरान उनकी दाहिनी हैमस्ट्रिंग की चोट बढ़ गई। इसके बाद से ही वनडे सीरीज में उनके खेलने पर संदेह था। बता दें कि विराट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब सिर्फ वनडे खेलते हैं।