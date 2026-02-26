‘दुबे कोई ऑल-राउंडर नहीं, वो सिर्फ एक बल्लेबाज है!’ – मोहम्मद कैफ ने सरेआम उड़ाई शिवम की धज्जियां!

दुबे इस मैच में बतौर ऑलराउंडर खेल रहे थे और मैच में गेंद से कुछ खास नहीं कर पाये। उन्होंने मात्र दो ओवर फेंके और 32 रन देते हुए एक विकेट झटका। कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर शिवम दुबे की गेंदबाजी की जमकर आलोचना की। कैफ ने कहा, 'दुबे की गेंदबाजी देखकर लगा कि वो बहुत डरे हुए थे। 10वें ओवर में कोई डिफेंसिव गेंदबाजी नहीं करता, वहां विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी नजर में दुबे एक बल्लेबाज हैं, ऑल-राउंडर नहीं। हमें ऐसे ऑल-राउंडर की जरूरत नहीं जो 120 की स्पीड से बॉलिंग करे। वो कभी-कभार विकेट तो ले लेंगे लेकिन रन बहुत लुटाएंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ तो वो एक ओवर में चार छक्के भी खा सकते हैं।'