SL vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भावुक हुए श्रीलंकाई कप्तान, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा हार का ठीकरा

इस मुकाबले में श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज कुसल मेंडिस 22 गेंदों में महज 11 रन ही बना सके। कप्तान ने कहा, "कुसल मेंडिस हमारे अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन आज ऐसा दिन रहा जब किसी को भी अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकी।" पिच को लेकर श्रीलंकाई कप्तान ने कहा, "मुझे लगा था कि नई पिच होने के कारण विकेट थोड़ा संभलेगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की और जिन क्षेत्रों में उन्होंने गेंद डाली, वहां हम नहीं डाल पाए। यानी श्रीलंका के गेंदबाजों ने कभी-कभार सही लाइन-लेंथ पकड़ी, लेकिन लगातार नहीं। इसके उलट न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने आज रात शानदार तरीके से अपनी योजनाओं को अंजाम दिया।"