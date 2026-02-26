Ranji Trophy Final: गुस्से में विरोधी खिलाड़ी को मारा सिर, जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा पर BCCI का बड़ा एक्शन

मैच का गरम माहौल शांत नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद एक और टकराव देखने को मिला, जब रन लेते समय हुए संपर्क के बाद कर्नाटक के तेज गेंदबाज विजयकुमार वैशाख और वाधावन आमने-सामने आ गए। बुधवार का खेल खत्म होने के बाद पारस डोगरा ने क्रिकबज से इस वाकये पर कहा, "यह कोई बड़ी बात नहीं थी, जोश में ऐसा हो गया। खासकर फाइनल खेलते समय इस तरह की नोकझोंक होती रहती है। हमने वहीं पर मामला शांत कर दिया। उसके बाद वह फिर से बातचीत करने लगे।"