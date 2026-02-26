26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ranji Trophy Final: गुस्से में विरोधी खिलाड़ी को मारा सिर, जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा पर BCCI का बड़ा एक्शन

डोगरा ने ओवर के अंत में माफी मांगी, लेकिन अनीश ने कथित तौर पर इस माफी को स्वीकार नहीं किया। इस घटना पर कर्नाटक के सीनियर खिलाड़ियों ने भी रिएक्शन दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 26, 2026

Ranji Trophy Final

जम्मू-कश्मीर के कप्तान की मैच फीस में 50 प्रतिशत कटौती (photo - BCCI/Domestic)

Ranji Trophy Final: जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा पर कथित तौर पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने रणजी ट्रॉफी फाइनल मैच के दूसरे दिन कर्नाटक के सब्स्टीट्यूट फील्डर केवी अनीश को हेडबट किया था।

डोगरा और अनीश भिड़े

यह घटना जम्मू-कश्मीर की पहली पारी के 101वें ओवर की है। कन्हैया वाधावन के साथ बल्लेबाजी कर रहे डोगरा ने कर्नाटक के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद पर बाउंड्री लगाई, जिसके बाद उनके और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर खड़े अनीश के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इस बीच डोगरा अनीश की तरफ बढ़े और ऐसा लगा कि उन्होंने हेडबट से कॉन्टैक्ट शुरू किया, जिससे हेलमेट पहने सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी को चोट लगी।

अंपायरों ने बीच-बचाव किया

कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल ने मौके पर आकर स्थिति को शांत किया, जबकि अंपायरों ने बीच-बचाव करके मामले को और बिगड़ने से रोका। 'क्रिकबज' की रिपोर्ट के मुताबिक, डोगरा ने ओवर के अंत में माफी मांगी, लेकिन अनीश ने कथित तौर पर इस माफी को स्वीकार नहीं किया। इस घटना पर कर्नाटक के सीनियर खिलाड़ियों ने भी रिएक्शन दिया।

तुरंत बाद एक और टकराव देखने को मिला

मैच का गरम माहौल शांत नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद एक और टकराव देखने को मिला, जब रन लेते समय हुए संपर्क के बाद कर्नाटक के तेज गेंदबाज विजयकुमार वैशाख और वाधावन आमने-सामने आ गए। बुधवार का खेल खत्म होने के बाद पारस डोगरा ने क्रिकबज से इस वाकये पर कहा, "यह कोई बड़ी बात नहीं थी, जोश में ऐसा हो गया। खासकर फाइनल खेलते समय इस तरह की नोकझोंक होती रहती है। हमने वहीं पर मामला शांत कर दिया। उसके बाद वह फिर से बातचीत करने लगे।"

कन्हैया वाधावन ने जानकारी देने से मना किया

इस घटना के दौरान कन्हैया वाधावन नॉन-स्ट्राइकर एंड पर थे, उन्होंने इस घटना को लेकर कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, "ऐसा होता रहता है। यह खेल का हिस्सा है। स्लेजिंग होती है। यह दोनों तरफ से हो रही थी। थोड़ी हमारी तरफ से और थोड़ी उनकी तरफ से। जानबूझकर कुछ नहीं किया गया। इसे जल्द ही सुलझा लिया गया।"

41 वर्षीय डोगरा की गिनती भारत के घरेलू सर्किट में सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में होती है, जिन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में 10,000 रनों का आंकड़ा पार किया है। डोगरा ने फाइनल मैच की पहली पारी में कर्नाटक के खिलाफ 70 रन बनाए थे। जम्मू-कश्मीर की टीम दूसरे दिन के खेल तक 6 विकेट खोकर 527 रन बना चुकी है।

ये भी पढ़ें

SL vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भावुक हुए श्रीलंकाई कप्तान, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा हार का ठीकरा
क्रिकेट
SL vs NZ Match Highlights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

26 Feb 2026 07:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ranji Trophy Final: गुस्से में विरोधी खिलाड़ी को मारा सिर, जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा पर BCCI का बड़ा एक्शन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

SL vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भावुक हुए श्रीलंकाई कप्तान, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा हार का ठीकरा

SL vs NZ Match Highlights
क्रिकेट

श्रीलंका की टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, न्यूजीलैंड ने 61 रनों से रौंदा

New Zealand
क्रिकेट

NZ vs SL: श्रीलंका ने फिरकी में फंसाया, मगर मैककोन्ची-सैंटनर की साझेदारी से न्यूजीलैंड का सम्मानजनक स्कोर

Sri Lanka vs New Zealand T20 World Cup 2026 Super 8
क्रिकेट

Rinku Singh Father Health Update: रिंकू सिंह का ज़िम्बाब्वे के खिलाफ खेलना मुश्किल! पिता की हालत गंभीर, फोर्थ स्टेज कैंसर के कारण सीसीयू में भर्ती

rinku singh
क्रिकेट

Ranji Trophy Final: पुंडीर के बाद डोगरा-कन्हैया की दमदार पारी, दूसरे दिन जम्मू-कश्मीर 500 के पार

Ranji Trophy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.