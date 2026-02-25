Ranji Trophy Final: पुंडीर के बाद डोगरा-कन्हैया की दमदार पारी, दूसरे दिन जम्मू-कश्मीर 500 के पार

रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फ़ाइनल जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक के बीच खेला जा रहा है (Photo - IANS)
Karnataka vs Jammu and Kashmir, Final, Ranji Trophy 2025-26: जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी एलीट 2025-26 के खिताबी मुकाबले में मजबूत पकड़ बना ली है। इस टीम ने केएससीए हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर जारी मुकाबले के दूसरे दिन तक 6 विकेट खोकर 527 रन बना लिए हैं।
टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी जम्मू-कश्मीर की शुरुआत निराशाजनक रही। इस टीम को 18 के स्कोर पर कामरान इकबाल (6) के रूप में बड़ा झटका लगा। इसके बाद शुभम पुंडीर ने यावर हसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।
यावर 13 चौकों के साथ 88 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान पारस डोगरा बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन पहले दिन 9 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। यहां से शुभम ने अब्दुल समद (61) के साथ 124 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 300 के पार पहुंचा दिया। शुभम खेल के दूसरे दिन 121 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 2 छक्के और 12 चौके शामिल रहे।
दूसरे दिन पारस डोगरा अपनी पारी को आगे बढ़ाने मैदान पर उतरे। उन्होंने कन्हैया वाधावन के साथ 110 रन जुटाए। कन्हैया 9 चौकों के साथ 70 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जहां से डोगरा ने साहिल लोत्रा के साथ 54 रन जोड़े। पारस डोगरा 8 चौकों के साथ 70 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद साहिल ने दिन की समाप्ति तक आबिद मुश्ताक के साथ 56 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया है।
साहिल 97 गेंदों में 7 चौकों के साथ 57 रन बना चुके हैं, जबकि आबिद ने 2 चौकों के साथ 20 रन टीम के खाते में जोड़े हैं। मुकाबले के तीसरे दिन जम्मू-कश्मीर की टीम स्कोरबोर्ड पर कुछ और रन जोड़कर कर्नाटक को दबाव में लाना चाहेगी। शुरुआती दो दिनों के खेल तक कर्नाटक की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए हैं, जबकि विद्याधर पाटिल, श्रेयस गोपाल और शिखर शेट्टी ने 1-1 विकेट निकाला है।
