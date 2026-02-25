25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ranji Trophy Final: पुंडीर के बाद डोगरा-कन्हैया की दमदार पारी, दूसरे दिन जम्मू-कश्मीर 500 के पार

कर्नाटक क्रिकेट टीम के खिलाफ हुबली में खेले जा रहे खिताबी मैच में दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक जम्मू-कश्मीर ने 527/6 का स्कोर बनाया। बारिश और खराब रोशनी के कारण दिन जल्दी समाप्त हो गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 25, 2026

Ranji Trophy

रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फ़ाइनल जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक के बीच खेला जा रहा है (Photo - IANS)

Karnataka vs Jammu and Kashmir, Final, Ranji Trophy 2025-26: जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी एलीट 2025-26 के खिताबी मुकाबले में मजबूत पकड़ बना ली है। इस टीम ने केएससीए हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर जारी मुकाबले के दूसरे दिन तक 6 विकेट खोकर 527 रन बना लिए हैं।

शुभम पुंडीर और यावर हसन की शानदार साझेदारी

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी जम्मू-कश्मीर की शुरुआत निराशाजनक रही। इस टीम को 18 के स्कोर पर कामरान इकबाल (6) के रूप में बड़ा झटका लगा। इसके बाद शुभम पुंडीर ने यावर हसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।

अब्दुल समद का अर्धशतक

यावर 13 चौकों के साथ 88 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान पारस डोगरा बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन पहले दिन 9 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। यहां से शुभम ने अब्दुल समद (61) के साथ 124 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 300 के पार पहुंचा दिया। शुभम खेल के दूसरे दिन 121 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 2 छक्के और 12 चौके शामिल रहे।

पारस डोगरा की बेहतरीन बल्लेबाजी

दूसरे दिन पारस डोगरा अपनी पारी को आगे बढ़ाने मैदान पर उतरे। उन्होंने कन्हैया वाधावन के साथ 110 रन जुटाए। कन्हैया 9 चौकों के साथ 70 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जहां से डोगरा ने साहिल लोत्रा के साथ 54 रन जोड़े। पारस डोगरा 8 चौकों के साथ 70 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद साहिल ने दिन की समाप्ति तक आबिद मुश्ताक के साथ 56 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया है।

साहिल 97 गेंदों में 7 चौकों के साथ 57 रन बना चुके हैं, जबकि आबिद ने 2 चौकों के साथ 20 रन टीम के खाते में जोड़े हैं। मुकाबले के तीसरे दिन जम्मू-कश्मीर की टीम स्कोरबोर्ड पर कुछ और रन जोड़कर कर्नाटक को दबाव में लाना चाहेगी। शुरुआती दो दिनों के खेल तक कर्नाटक की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए हैं, जबकि विद्याधर पाटिल, श्रेयस गोपाल और शिखर शेट्टी ने 1-1 विकेट निकाला है।

ये भी पढ़ें

IND vs ZIM: क्या चेन्नई में उलटफेर करेगा जिम्बाब्वे, या भारत हासिल करेगा एकतरफा जीत? पढ़ें चेपॉक की पिच का हाल
क्रिकेट
T20 World Cup 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Ranji Trophy 2025-26

Published on:

25 Feb 2026 06:19 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Ranji Trophy Final: पुंडीर के बाद डोगरा-कन्हैया की दमदार पारी, दूसरे दिन जम्मू-कश्मीर 500 के पार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

SA vs WI: दक्षिण अफ्रीका-वेस्टइंडीज के बीच कांटे की टक्कर, बेहद खतरनाक है हेड टू हेड रिकॉर्ड, देखें आंकड़े

क्रिकेट

SA vs WI: सेमीफाइनल का टिकट पक्का करने के इरादे से उतरेगी दोनों टीमें, जानिए किसकी जीत से भारत को फायदा

T20 World Cup 2026 Super 8 SA vs WI
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: रिंकू सिंह की वापसी पर बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक का बड़ा बयान, बताया कब टीम इंडिया से जुड़ेंगे?

Rinku Singh, Rinku Singh Father Health, India vs Zimbabwe Super 8, T20 World Cup 2026, Rinku Singh Return,
क्रिकेट

ईशान किशन की टॉप 5 में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहने के बाद भी नंबर 1 पर है यह बल्लेबाज

Abhishek Sharma ICC T20 Ranking, ICC T20 Batting Rankings 2026, Ishan Kishan T20 Ranking, T20 World Cup 2026 Rankings,
क्रिकेट

IND vs ZIM: अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो क्या टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा भारत? पढ़ें चेन्नई के मौका का हाल

T20 world cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.