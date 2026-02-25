T20 World Cup 2026: रिंकू सिंह की वापसी पर बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक का बड़ा बयान, बताया कब टीम इंडिया से जुड़ेंगे?

Rinku Singh Father Health Update, T20 World Cup 2026: भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना दूसरा सुपर 8 मुक़ाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ गुरुवार को खेलेगी। चेन्नई के एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मैच बेहद अहम है और सेमीफ़ाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को इस मैच में जीत हासिल करनी होगी। मैच से पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने रिंकू सिंह की उपलब्धता पर बड़ा बयान दिया है।