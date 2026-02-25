IND vs ZIM: अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो क्या टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा भारत? पढ़ें चेन्नई के मौका का हाल

भारत को अगर सेमीफ़ाइनल की रेस में बने रहना है तो उन्हें ज़िम्बाब्वे को हर हाल में हराना होगा। लेकिन अगर किसी वजह से यह मैच पूरा नहीं हो पाया, या बारिश के चलते रद्द हो गया तो भारत टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएगा। एक्यूवेदर के मुताबिक चेन्नई में गुरुवार को दोपहर के वक्त बारिश के आसार रहेंगे। दिन में और दोपहर के वक्त यहां 25 प्रतिशत बारिश की संभावना है। अगर बारिश ज्यादा होती है और मैदान गीला रहता है तो इसका मैच पर भी असर पड़ सकता है। अगर मैच के दौरान बारिश हुई तो ओवर में कटौती हो सकती है।