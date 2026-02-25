25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs ZIM: अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो क्या टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा भारत? पढ़ें चेन्नई के मौका का हाल

भारत को अगर सेमीफ़ाइनल की रेस में बने रहना है तो उन्हें ज़िम्बाब्वे को हर हाल में हराना होगा। लेकिन अगर किसी वजह से यह मैच पूरा नहीं हो पाया, या बारिश के चलते रद्द हो गया तो भारत टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 25, 2026

T20 world cup 2026

भारत और जिम्बाब्वे के बीच कल टी20 वर्ल्ड कप का मुक़ाबला खेला जा रहा है (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Zimbabwe, T20 World Cup 2026 Weather report: खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में उतरा गत चैम्पियन भारत 'करो या मरो' के मुकाबले में फंस गया है और सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों के लिए उसे गुरूवार को जिम्बाब्वे को हराना होगा। सुपर 8 का यह मुक़ाबला चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा।

चेन्नई के मौसम का हाल -

भारत को अगर सेमीफ़ाइनल की रेस में बने रहना है तो उन्हें ज़िम्बाब्वे को हर हाल में हराना होगा। लेकिन अगर किसी वजह से यह मैच पूरा नहीं हो पाया, या बारिश के चलते रद्द हो गया तो भारत टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएगा। एक्यूवेदर के मुताबिक चेन्नई में गुरुवार को दोपहर के वक्त बारिश के आसार रहेंगे। दिन में और दोपहर के वक्त यहां 25 प्रतिशत बारिश की संभावना है। अगर बारिश ज्यादा होती है और मैदान गीला रहता है तो इसका मैच पर भी असर पड़ सकता है। अगर मैच के दौरान बारिश हुई तो ओवर में कटौती हो सकती है।

चेपॉक की पिच ज़्यादा देर तक आसान रन नहीं देगी। शुरुआत में स्ट्रोक प्ले मुमकिन होगा, लेकिन जब स्पिनर्स मुकाबले में आएंगे तो टिके रहने के लिए हिम्मत चाहिए होगी। पहले बैटिंग करने वाली टीमें आराम से 180-190 तक पहुंचना चाहेंगी, जबकि पीछा करने वाली टीमों को विकेट हाथ में रखने होंगे और बिना सोचे-समझे हिट करने के बजाय सोचे-समझे अटैक पर भरोसा करना होगा।

दोनों टीमें के स्क्वाड -

भारत: सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, मोहम्मद सिराज।

जिम्बाब्वे: सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैड इवांस, क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, बेन करेन।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होता देख लाइव टीवी पर आपस में भिड़े पाकिस्तानी दिग्गज सकलैन और हफीज
क्रिकेट
Mohammad Hafeez and Saqlain Mushtaq clash

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

25 Feb 2026 03:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ZIM: अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो क्या टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा भारत? पढ़ें चेन्नई के मौका का हाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

ईशान किशन की टॉप 5 में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहने के बाद भी नंबर 1 पर है यह बल्लेबाज

Abhishek Sharma ICC T20 Ranking, ICC T20 Batting Rankings 2026, Ishan Kishan T20 Ranking, T20 World Cup 2026 Rankings,
क्रिकेट

IND vs ZIM: क्या चेन्नई में उलटफेर करेगा जिम्बाब्वे, या भारत हासिल करेगा एकतरफा जीत? पढ़ें चेपॉक की पिच का हाल

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

रणजी ट्रॉफी फाइनल में बीच मैदान मारपीट! J&K के कप्तान के हेडबट मारने से मच गई अफरा-तफरी, केएल राहुल भी कूदे लड़ाई में

Ranji Trophy final controversy
क्रिकेट

शिखर की पहली पत्नी आयशा ने कहा था- ‘मेरे छोड़ने के बाद कोई लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी! अब लौटाने होंगे 5.7 करोड़ रुपये’

Shikhar Dhawan Second Marriage Sophie Shine , Shikhar Dhawan vs Ayesha Mukherjee Court Case , Shikhar Dhawan 5.7 Crore Refund News , Shikhar Dhawan First Wife Controversy
क्रिकेट

जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को दी चेतावनी, बोले- ये बदलाव नहीं किया तो बाहर होना तय

Ravi Shastri warns Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.