SA vs WI: दक्षिण अफ्रीका-वेस्टइंडीज के बीच कांटे की टक्कर, बेहद खतरनाक है हेड टू हेड रिकॉर्ड, देखें आंकड़े

दोनों देशों के बीच अब तक 29 बार टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें कांटे की टक्कर देखने को मिली है। वेस्टइंडीज ने इस दौरान 15 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 14 मैच जीते। वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 2016 के वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को हराया था, और वे अपने 10 साल के इंतजार को खत्म करना चाहेंगे। वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका हाल ही में पिछले महीने तीन मैचों की टी20 सीरीज में एक-दूसरे से मिले थे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 के अंतर से जीत हासिल की थी।