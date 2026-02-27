‘संजू सैमसन की वजह से…’, जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद ये क्या बोल गए तिलक वर्मा, वायरल हुआ VIDEO

मैच के बाद तिलक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी मुद्दों पर बात की और सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन की जमकर तारीफ की। मैच के बाद तिलक ने जीत का क्रेडिट ओपनर्स को दिया। उन्होंने कहा, "जब सलामी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत देते हैं तो यह तीसरे और चौथे नंबर पर आने वाले बल्लेबाजों को कॉन्फिडेंस देता है। जो संजू सैमसन ने आज किया, वह शानदार था। इसके बाद सभी ने उसको फॉलो किया। टीम में यह बात हुई थी कि चाहे पावरप्ले में 3-4 विकेट गिर जाएं, हम अपना अटैकिंग खेलने का अंदाज नहीं बदलेंगे। हम विपक्षी टीम को दिखाना चाहते हैं कि हम हर बॉल पर हिट करने के लिए तैयार हैं।"