जानिए हार्दिक पांड्या ने मैच खत्म होने के बाद क्यों डाला वो एक ओवर? जतिन सप्रू ने बताया असली कारण!

IND vs ZIM, Hardik Pandya, Jatin Sapru: सोशल मीडिया पर जतिन सप्रू ने हार्दिक पांड्या का एक ऐसा वाकया शेयर किया है, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि पांड्या में इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है। जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार जीत के बाद, हार्दिक ने 'प्लेयर ऑफ द मैच' का मेडल लिया, इंटरव्यू दिया, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में आराम करने नहीं गए। वो सीधे प्रैक्टिस पिच पर पहुंचे, गेंद उठाई और एक पूरा ओवर सिर्फ 'यॉर्कर' डालने की प्रैक्टिस की।