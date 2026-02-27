साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बाद ये 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने की हैं दावेदार, लेकिन सिर्फ 2 को मिलेगा टिकट

ऐसे में पाकिस्तान की टीम उम्मीद कर रही होगी कि श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत हासिल कर अपना नेट रन रेट बेहतर कर ले और साथ ही न्यूजीलैंड हार जाए। इस कंडीशन में वह सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। दूसरी ओर अगर इंग्लैंड की टीम अपना आखिरी मुकाबला जीत जाती है और पाकिस्तान भी बड़े अंतर से जीत जाती है, तो ग्रुप 2 से इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं ग्रुप वन से अगर भारतीय टीम वेस्टइंडीज को हरा देती है और साउथ अफ्रीका जिंबॉब्वे को हरा देता है, तो साउथ अफ्रीका और भारत की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी।