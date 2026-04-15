CSK vs KKR: चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से मिले 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। इस मैच में फिल एलन कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सुनील नरेन 17 गेंदों में 24 रन बनाकर खलील अहमद की गेंद पर गुरजपनीत सिंह को कैच देकर पवेलियन लौटे। कप्तान अजिंक्य रहाणे 22 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए। अंगकृष रघुवंशी भी 19 गेंदों, 3 चौकों और एक छक्के लगाने के बाद 27 रन बनाकर आउट हुए। रिंकू सिंह ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से निराश किया और वह 12 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर आउट हुए।