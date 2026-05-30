30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026: टीम बाहर हो गई लेकिन वैभव सूर्यवंशी जीतेंगे कम से कम चार अवार्ड, लगातार दूसरी बार मिलेगी ‘कार’

वैभव इस सीजन कम से कम चार अवार्ड अपने नाम करेंगे। इस सीजन वैभव सबसे ऊंचे स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं। ऐसे में उन्हें 'सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' का अवार्ड मिलना पक्का है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 30, 2026

Vaibhav Suryavanshi

राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)

Vaibhav Sooryavanshi, Rajasthan royals IPL 2026: पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में सफर समाप्त हो गया है। दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के हाथों 7 विकेट से मिली करारी हार के बाद राजस्थान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुक़ाबले में राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने 47 गेंद पर सात छक्के और आठ चौके की मदद से 96 रन बनाए।

वैभव सूर्यवंशी के लिए यह सीजन बेहद शानदार रहा

भले ही राजस्थान रॉयल्स बाहर हो गई हो लेकिन वैभव सूर्यवंशी के लिए यह सीजन बेहद शानदार रहा है। उन्होंने 16 मैचों में 48.50 की बेहतरीन औसत से 776 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा। वैभव ने इस सीजन पांच अर्धशतक और एक शतक लगाया।

वैभव फिर जीतेंगे कार

वैभव इस सीजन कम से कम चार अवार्ड अपने नाम करेंगे। इस सीजन वैभव सबसे ऊंचे स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं। ऐसे में उन्हें 'सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' का अवार्ड मिलना पक्का है। पिछले सीजन भी यह अवार्ड उन्होंने ही जीता था और टाटा कर्व कार जीती थी।

इस अवॉर्ड की दौड़ में वही खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम 7 मैच खेले हों और न्यूनतम 100 गेंदों का सामना किया हो। जिनका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर होगा, वही इस खिताब का हकदार बनेगा। वैभव को इस साल टाटा सिएरा कार के साथ 10 लाख रुपये की नकद राशि भी मिलेगी। स्ट्राइक रेट के मामले में वैभव फिन एलन (214.11), प्रियांश आर्य (211.62), अभिषेक शर्मा (204.72) और रजत पाटीदार (196.76) जैसे दिग्गज बल्लेबाजों से काफ़ी आगे हैं।

इस सीजन लगाए सबसे ज्यादा छक्के

इसके अलावा वैभव सुपर सिक्सर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी अपने नाम करेंगे। उन्होंने इस सीजन 72 छक्के लगाए है। यह किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक सीजन में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी वे टॉप पर हैं। यहां उन्हें गुजरता के कप्तान शुभमन गिल पछाड़ सकते हैं। गिल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 53 गेंदों में 104 रनों की लाजवाब पारी खेली। वह आईपीएल 2026 में खेले 15 मुकाबलों में 722 रन बना चुके हैं।

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वैभव ही हैं

अगर वे फ़ाइनल में अर्धशतक लगा देते हैं तो वैभव से ऑरेंज कैप छीन सकते हैं। इसके अलावा साई सुदर्शन 16 मुकाबलों में 710 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। उन्हें ऑरेंज कैप जीतने के लिए 66 रनों से ज्यादा की पारी खेलनी होगी। इसके अलावा 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' का अवार्ड भी वैभव के नाम ही होने वाला है। उनके 436.5 अंक हैं।

इसका मतलब है की वैभव सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सुपर सिक्सर ऑफ द टूर्नामेंट, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलना लगभग तय है। वहीं ऑरेंज कैप अगर वे जीतते हैं तो पांच अवार्ड अपने नाम कर लेंगे।

ये भी पढ़ें

चोट का बहाना बनाकर IPL से भागे, फिर दूसरी टीम से खेलने उतरे, सैम करन की इस हरकत पर बुरी तरह भड़के कुमार संगकारा
क्रिकेट
Sam Curran Surrey T20 Blast IPL 2026 controversy , Kumar Sangakkara angry on Sam Curran injury , Rajasthan Royals foreign players availability BCCI rules

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

30 May 2026 04:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026: टीम बाहर हो गई लेकिन वैभव सूर्यवंशी जीतेंगे कम से कम चार अवार्ड, लगातार दूसरी बार मिलेगी ‘कार’

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

RR vs GT मैच में दो बार टॉस होने पर मचा बवाल, 2013 की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट से जुड़ने लगे तार, क्या लेगा BCCI एक्शन?

IPL 2026 match fixing allegations Qualifier 2 2013 IPL fixing scandal Mudgal committee report Meiyappan RR vs GT toss controversy Narendra Modi Stadium
क्रिकेट

चोट का बहाना बनाकर IPL से भागे, फिर दूसरी टीम से खेलने उतरे, सैम करन की इस हरकत पर बुरी तरह भड़के कुमार संगकारा

Sam Curran Surrey T20 Blast IPL 2026 controversy , Kumar Sangakkara angry on Sam Curran injury , Rajasthan Royals foreign players availability BCCI rules
क्रिकेट

Sai Sudharsan Hit Wicket: हिट विकेट होने के बावजूद Not Out थे साई सुदर्शन! पूर्व दिग्गज अंपायर ने बताया ICC का नियम

Sai Sudharshan Hit Wicket ipl 2026 gt vs rr
क्रिकेट

तो इस वजह से RR vs GT मैच में फिक्सिंग का लगने लगा आरोप, वीडियो देख भी हो जाएंगे हैरान

RR vs GT IPL 2026 toss controversy video , RR vs GT match fixing rumors on X , Shubman Gill 104 runs vs Rajasthan Royals
क्रिकेट

15 साल के बल्लेबाज ने पलट दिया 19 साल का IPL इतिहास, सूर्यवंशी ने हिला कर रख दिया रिकॉर्ड बुक

vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.