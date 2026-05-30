IPL 2026: टीम बाहर हो गई लेकिन वैभव सूर्यवंशी जीतेंगे कम से कम चार अवार्ड, लगातार दूसरी बार मिलेगी ‘कार’

Vaibhav Sooryavanshi, Rajasthan royals IPL 2026: पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में सफर समाप्त हो गया है। दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के हाथों 7 विकेट से मिली करारी हार के बाद राजस्थान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुक़ाबले में राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने 47 गेंद पर सात छक्के और आठ चौके की मदद से 96 रन बनाए।