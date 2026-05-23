IPL में लगातार दूसरी बार वैभव सूर्यवंशी को मिलेगी ‘कार’, फिर जीतेंगे ‘सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन’ का अवार्ड

इस सीजन वैभव सबसे ऊंचे स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं। पिछले सीजन में उनकी तूफानी बल्लेबाजी के लिए उन्हें 'सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' का पुरस्कार मिल चुका है, उन्हें टाटा कर्व कार इनाम में दी गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी यह पुरस्कार उनके नाम होने वाला है। इस अवॉर्ड की दौड़ में वही खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम 7 मैच खेले हों और न्यूनतम 100 गेंदों का सामना किया हो। जिनका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर होगा, वही इस खिताब का हकदार बनेगा।