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Orange Cap IPL 2026: ऑरेंज कैप के टॉप 6 में दो गुजरात टाइटंस और तीन सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज, देखें पूरी लिस्ट

ऑरेंज कैप की लिस्ट पर नज़र डाली जाये तो टॉप 6 बल्लेबाजों में दो गुजरात टाइटंस और तीन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी हैं। गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन 638 रनों के साथ ऑरेंज कैप की रेस में पहले पायदान पर चल रहे हैं।

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भारत

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Siddharth Rai

May 23, 2026

orange cap IPL 2026

गुजरात टाइटंस के दो खिलाड़ी ऑरेंज कैप के टॉप पर (photo - IPL)

Orange Cap list Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। अबतक 67 मुक़ाबले खेले जा चुके हैं और अब मात्र तीन लीग मुक़ाबले बचे हैं। हर साल की तरह इस साल भी बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है। अबतक तीन बल्लेबाज 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं, चार अन्य बल्लेबाज भी इस आंकड़े को पार कर सकते हैं।

गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज टॉप 2 में

ऑरेंज कैप की लिस्ट पर नज़र डाली जाये तो टॉप 6 बल्लेबाजों में दो गुजरात टाइटंस (GT) और तीन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाड़ी हैं। गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन 638 रनों के साथ ऑरेंज कैप की रेस में पहले पायदान पर चल रहे हैं। सुदर्शन इस सीजन सात अर्धशतक और एक शतक लगा चुके हैं। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल दूसरे स्थान पर हैं। गिल ने 13 पारियों में 47.38 की औसत से 616 रन बनाए हैं। उन्होंने छह अर्धशतक लगाए हैं।

क्लासेन, ईशान और अभिषेक भी लिस्ट में

तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन हैं। क्लासेन ने 14 पारियों में 50.50 की औसत से 606 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने छह अर्धशतक लगाए हैं। चौथे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी ने 13 पारियों में 44.54 की औसत से 579 रन बनाए हैं। वे तीन अर्धशतक और एक शतक जड़ चुके हैं।

खिलाड़ीमैचपारियांरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
साई सुदर्शन 141463849.08157.926229
शुभमन गिल131361647.38161.685730
हेनरिक क्लासेन141460650.50159.474630
वैभव सूर्यवंशी131357944.54236.335053
ईशान किशन141456940.64178.375729
अभिषेक शर्मा 141456343.31206.235043
मिचेल मार्श131356343.31163.195136
विराट कोहली 141455750.64163.825921
केएल राहुल 131353344.42171.945127
संजू सैमसन 141447743.36165.635324

ईशान किशन पांचवे स्थान पर

पांचवे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के उपकप्तान ईशान किशन हैं। किशन ने 14 मैचों में 40.64 की औसत से 569 रन बनाए हैं। उन्होंने भी अबतक छह अर्धशतक लगाए हैं। वहीं छठे स्थान पर हैदराबाद के ही सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं। अभिषेक ने 14 पारियों में 43.31 की औसत से 563 रन बनाए हैं। उन्होंने चार अर्धशतक और एक शतक लगाया है।

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Updated on:

23 May 2026 04:28 pm

Published on:

23 May 2026 04:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Orange Cap IPL 2026: ऑरेंज कैप के टॉप 6 में दो गुजरात टाइटंस और तीन सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज, देखें पूरी लिस्ट

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