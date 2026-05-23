Orange Cap IPL 2026: ऑरेंज कैप के टॉप 6 में दो गुजरात टाइटंस और तीन सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज, देखें पूरी लिस्ट

ऑरेंज कैप की लिस्ट पर नज़र डाली जाये तो टॉप 6 बल्लेबाजों में दो गुजरात टाइटंस (GT) और तीन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाड़ी हैं। गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन 638 रनों के साथ ऑरेंज कैप की रेस में पहले पायदान पर चल रहे हैं। सुदर्शन इस सीजन सात अर्धशतक और एक शतक लगा चुके हैं। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल दूसरे स्थान पर हैं। गिल ने 13 पारियों में 47.38 की औसत से 616 रन बनाए हैं। उन्होंने छह अर्धशतक लगाए हैं।