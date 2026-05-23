‘उस मैच ने हमारा पूरा सीजन बर्बाद कर दिया’ पंजाब किंग्स की बर्बादी पर हेड कोच रिकी पोंटिंग का खुलासा

Ricky Ponting statement on PBKS: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के शुरुआती हाफ में जो टीम पॉइंट्स टेबल के शिखर पर राज कर रही थी, आज वो प्लेऑफ के टिकट के लिए तरस रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स (PBKS) ने लगातार 6 मैच हारकर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। टीम फिलहाल 13 अंकों के साथ पांचवें नंबर पर है, जबकि राजस्थान रॉयल्स 14 अंकों के साथ चौथे स्थान पर काबिज है। आज शनिवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पंजाब का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से होना है, जो उनके लिए इस सीजन का आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान है।