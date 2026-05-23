Venkatesh Iyer: बेंच पर बैठा रहा 7 करोड़ी मैच विनर, मौका मिलते ही उड़ाया गर्दा, प्रदर्शन देख कोच भी रह गए हैरान

मैच के बाद RCB के हेड कोच एंडी फ्लावर ने वेंकटेश की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, 'मेरे दिल में वेंकी के लिए बहुत इज्जत है। उसने अपने मौके का बेसब्री से इंतजार किया। चाहे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में हो, मिडिल ऑर्डर में या फिर ओपनिंग में उसने हर मौके को दोनों हाथों से लपका है। पूरे सीजन में उसका एटीट्यूड कमाल का रहा है।' फ्लावर ने आगे कहा, 'वो इंडिया के लिए खेल चुका है, बड़ा खिलाड़ी है, फिर भी डगआउट में बैठना आसान नहीं होता। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी मुस्कान रहती थी। उसने हर प्रैक्टिस सेशन में अपनी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर जीतोड़ मेहनत की है।'