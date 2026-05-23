‘विराट को ऐसा नहीं करना चाहिए था’, इरफान पठान ने बताया कोहली और ट्रैविस हेड विवाद का आंखों देखा हाल

Virat Kohli no handshake with Travis Head: पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने ट्रैविस हेड के खिलाफ विराट कोहली के अग्रेसिव अप्रोच का बचाव किया है। साथ ही ये भी कहा कि विराट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बता दें कि कोहली शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के आखिरी लीग स्‍टेज मैच के बाद सोशल मीडिया की सुखिर्यों में हैं। इस मैच में आरसीबी की 55 रन से हार से ज्‍यादा कोहली और हेड का विवाद चर्चा में है।